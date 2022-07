Il Palace Hotel di Varese cerca un cuoco e camerieri

La stagione turistica sembra andare bene e il lavoro cresce anche nel capoluogo varesino tanto che sono diverse le realtà imprenditoriali a “caccia” di personale per far fronte alla richiesta di accoglienza estiva. Tra queste, ad esempio, il Palace Grand Hotel di Varese, parte del gruppo “I Palazzi Hotels”, che ha lanciato una richiesta di personale su alcuni profili specifici a completamento del proprio organico.

Si tratta di un cuoco capo partita al Ristorante Liberty: il lavoro – spiega l’azienda – consiste nella gestione di una o più partite in autonomia per la preparazione del menù alla carte e della banchettistica. Inquadramento di legge in base alle capacità, lavoro su turni da 6 ore e 40 per 6 giorni alla settimana. Si richiede esperienza in ristoranti o strutture di pari livello per almeno 3 anni.

A questo si aggiungono altre due posizioni: cameriere/a di sala e bar per affiancare i colleghi nel servizio di breakfast, bar e ristorante su turni da 6 ore e 40 – Si richiede una precedente esperienza nel medesimo ruolo e la conoscenza della lingua Inglese (Saranno prese in considerazioni anche candidature a disponibilità parziale (contratto a chiamata o servizi extra)).

Infine quella di cameriera/e ai piani per il riassetto, la pulizia e l’igiene delle camere e degli spazi comuni: l’azienda spiega: “cerchiamo una persona in forma e motivata con una precedente esperienza in ambito alberghiero. Inquadramento di legge in base alle capacità, lavoro su turni da 6 ore e 40 per 6 giorni alla settimana, nella sola fascia oraria del mattino. Saranno prese in considerazioni anche candidature a disponibilità parziale (contratto a chiamata o servizi extra)”

Le indicazione per l’invio del Curriculum Vitae è la casella mail: direzione@palacevarese.com