Precipita in montagna, escursionista muore in Valle Leventina

Grave infortunio in montagna in zona Laghetto. Poco prima delle 22 di ieri è giunta la segnalazione alla Centrale comune d’allarme del mancato rientro di un 45enne escursionista svizzero domiciliato nel Bellinzonese.

Il dispositivo di ricerca ha visto all’opera la Polizia cantonale, il Soccorso Alpino Svizzero (SAS) e la REGA. Sulla base degli accertamenti e delle informazioni raccolte è stato possibile circoscrivere l’area delle ricerche. Stando a una prima ricostruzione e per cause che spetterà all’inchiesta di polizia stabilire, il 45enne, ritrovato poco prima delle 8 di oggi a un’altitudine di circa 2’500 metri, è rimasto vittima di una caduta. I soccorritori della REGA non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo a causa delle gravi ferite riportate.

(foto di repertorio)