Ribaltamento sulla A-8, muore un uomo di 52 anni a Busto Arsizio

È di un morto e due feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella notte sulla A-8 all’innesto con la A-36 all’altezza di Busto Arsizio in direzione Varese. Il fatto è avvenuto poco prima delle 5 di venerdì 15 luglio.

Qui un veicolo secondo le prime informazioni si è ribaltato. Un uomo di 52 anni ha perso la vita, soccorsi sul posto per gli altri due feriti, di 38 e 52. anni raggiunti da due ambulanze, automedica e dalla Polstrada Autolaghi e dai mezzi del comando dei vigili del fuoco di Milano.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: chiuso il tratto autostradale tra Busto Arsizio e Bivio A8-A36 dalle 5, che ha causato più di due chilometri ci coda. Alle 7.10 risultava chiusa in direzione Nord l’uscita di Busto Arsizio mentre in senso contrario, verso Milano traffico intenso per curiosi (immagine di repertorio).

Alle 9 tutte le limitazioni viabilistiche sono rientrate e il traffico è tornato scorrevole.