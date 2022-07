I ringraziamenti della famiglia per l’affetto ricevuto alla scomparsa di Clemente Ballerio

“Come misuri la vita di un uomo? Misurala in amore, amore dato e ricevuto”

Dei tanti insegnamenti che il Rag ci lascia, forse il più importante è quello della gratitudine.

Per questo motivo vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno testimoniato in mille modi il loro affetto nei confronti del nostro Clemente e ci sono stati vicini in questi giorni di lutto.

Grazie a tutti di cuore

Marisa, Rinaldo, Vittorio, Massimo, Alessandro e tutta la grande famiglia Ballerio