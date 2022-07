Romanzi in Rosso, come l’amore, per l’estate dei ragazzi

Parola d’ordine: amore!

Il collettivo di scrittrici Tra le Righe pubblica per Giunti la collana “Rosso”. Rosso fragola, rosso corallo e rosso fuoco.

Tre colori diversi per tre tipologie di storie adatte ai ragazzi dai dodici anni in su.

Linea conduttrice: l’amore declinato in tutte le sue prime volte. Primi baci, primi batticuori, primi dissapori.

LA RAGAZZA NUOVA

“La ragazza nuova”, ad esempio, ci racconta la storia di Teresa che trasloca in un posto nuovo.

Per fortuna troverà l’amicizia con Angela e incontrerà il primo vero amore. a volte ricominciare da capo si rivela un’avventura straordinaria!

di Cherry Grass

Giunti editore – 14 €

NELL’ISOLA DEL SOLE

O come “Nell’isola del sole” ambientato a Palermo nel 1854. Edoardo e Antonia si innamorano perdutamente ma appartengono a due mondi diversi. quanto saranno disposti a rischiare per opporsi a chi li vuole dividere?

di Daisy Willow

Giunti editore – 14 €

Non avete che l’imbarazzo della scelta per la vostra storia d’amore preferita per l’estate…

