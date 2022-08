Parole e immagini: un graphic novel per ragazzi e un racconto per i bambini

Continuiamo sulla scia dell’amore di settimana scorsa con una graphic novel che sicuramente piacerà ai ragazzi.

Primo Amore

Castoro propone “Primo amore” di Kevin Panetta illustrato da Savanna Ganucheau.

Ora che il liceo è finito, Ari Kyrkos sogna di trasferirsi nella grande città, a Baltimora, e vivere di musica con la sua band. Ma suo padre possiede un forno- panetteria e vorrebbe che il ragazzo ereditasse l’attività di famiglia, che è anche un legame stretto con le proprie origini greche.

Anche se amava lavorare lì da bambino, la cucina non è la vera passione di Ari, o forse non più. Decide allora di trovare un rimpiazzo e, tra i tanti assurdi candidati che si presentano, conosce Hector, un ragazzo samoano cresciuto in Alabama, che ama cucinare tanto quanto Ari desidera scappare.

E che gli cambierà la vita.

Man mano che collaborano in cucina, tra un impasto e la preparazione di un dolce, Hector insegna ad Ari l’importanza della leggerezza e della positività, accettando anche i momenti più critici, e soprattutto riesce a far nascere in lui l’amore per la cucina e per il pane.

I due si avvicinano sempre di più e l’amore è pronto a sbocciare… Ma forse anche l’amore richiede il tempo giusto e la giusta cura.

di Kevin Panetta (Savanna Ganucheau illustratrice)

Il Castoro editore – 18 €

Piccolo Mostro

Per i più piccoli invece una storia adorabile edita dal Battello a vapore.

Due mostri si aggirano per casa. Uno è piccolo piccolo, l’altro è enorme, ed entrambi sono così orripilanti che quando si vedono urlano per lo spavento! Ma che sarà mai…

In fondo uno ha solo otto zampe e l’altro due!