Rossano Baldini e il suo bercandeon in concerto a Morcote

Venerdì 22 luglio alle ore 20.30, nello Spazio Garavello 7 di Morcote, alla splendida vista sul lago il pubblico di Ceresio Estate potrà conciliare l’ascolto di un concerto davvero particolare, il cui protagonista è uno strumento sconosciuto ai più: il bercandeon, particolare fisarmonica che impiega una tastiera di tipo pianistico per entrambe le mani, permettendo all’esecutore sonorità e armonie difficilmente ottenibili con le fisarmoniche convenzionali.

A presentarci questo innovativo strumento (messo a punto tra il 2011 e il 2016 dal ticinese Fiorenzo Bernasconi) sarà Rossano Baldini, poliedrico musicista romano di formazione pianistica, ma anche prolifico compositore incline alla musica per il cinema, per la televisione ed al jazz. In programma, brani che spaziano tra i generi e le epoche storiche, da Johann Sebastian Bach ai giorni nostri. Informazioni: www.ceresioestate.ch

Il concerto è promosso dall’Ente Turistico del Luganese.

Con il contributo del Comune di Morcote.