Un bustocco per la Pro Patria: preso Domenico Rossi

È cresciuto nel settore giovanile della Pro Patria e nella prossima stagione tornerà a vestire i colori della sua città: Domenico Rossi, classe 2000, sarà uno dei centrocampisti che la società della presidente Patrizia Testa metterà a disposizione di mister Jorge Vargas.

Lo ha annunciato il club tigrotto che si è accordato per il prestito di Rossi dal Venezia, società che ne detiene il cartellino. In laguna il giocatore era arrivato dopo essere passato dalle giovanili del Como e aveva avuto la possibilità di disputare anche quattro partite in Serie B nel 2020-21, stagione che si era conclusa con la promozione in A dei veneti.

Lo scorso anno Rossi era stato prestato alla Vis Pesaro in Serie C (girone B), con cui ha disputato 21 partite e ha realizzato una rete, contro l’Imolese. Ora la possibilità di fare ritorno a Busto Arsizio, colta al volo sia dal centrocampista centrale, sia dalla società di via Ca’ Bianca.

Rossi quindi si aggregherà ai nuovi compagni direttamente nel ritiro di Sondalo per mettersi agli ordini di mister Vargas e iniziare così la nuova avventura con i Tigrotti.

La Pro Patria ha inoltre annunciato di aver rinnovato il prestito (dall’Inter) del 21enne esterno argentino Franco Vezzoni che lo scorso anno ha disputato 20 partite con la maglia dei Tigrotti.