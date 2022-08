70mila euro a Mornago per proposte per bambini e adolescenti

“Rivivi….amo….Mornago” è il titolo del progetto presentato dal Comune di Mornago alla Regione Lombardia nell’ambito del Bando Estate Insieme si è posizionato al 26esimo posto in Regione Lombardia su circa 409 progetti presentati, risultando primo in Provincia di Varese e ottenendo un finanziamento di 70.560,00 euro.

L’obiettivo generale del bando è la promozione di interventi a livello territoriale finalizzati ad accrescere, le opportunità di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori nell’età 0 -17 anni e 364 giorni, favorendo: l’’attivazione coordinata di tutti gli enti in una logica di welfare di comunità, l’accessibilità e l’inclusività;

Il bando prevede la costruzione di una rete di enti, di cui il Comune di Mornago è capofila, che dovrà realizzare un programma di iniziative rivolte all’infanzia e all’adolescenza (0 -17 anni e 364 giorni) per il periodo 01 luglio – 31 marzo 2023.

• l’individuazione di un sistema di interventi che prosegua nel corso dell’anno al fine di contribuire ad accrescere le opportunità di accesso ai servizi a sostegno del

benessere dei minori e a servizi di conciliazione famiglia lavoro.

Il Comune ha dunque elaborato una progettualità condivisa con 6 realtà del territorio comunale. Partner dell’iniziativa la Parrocchia San Michele Arcangelo, associazioni sportive dilettantistiche (Insubria Volley Mornago e CSI Montonate), due scuole dell’infanzia (Mornago e Crugnola) e la scuola primaria e secondaria di Mornago. Molte le attività previste dal progetto di rete che passano da implementazione delle attività dell’oratorio, del campeggio, ad attività complementari scolastiche, eventi sportivi, iniziative di aggregazione musicali e teatro. Conoscenza del territorio, benessere dei minori e socialità sono gli obiettivi centrali del lavoro di rete.

«Le iniziative copriranno l’intero periodo tra luglio e marzo del prossimo anno» dice il sindaco Davide Tamborini. «La diversificazione delle iniziative andrà a promuovere interventi a livello territoriale finalizzati ad accrescere le opportunità di socialità e del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori».

«Per il secondo anno consecutivo, una piccola realità come la nostra è stata in grado di intercettare il finanziamento proposto da Regione Lombardia – aggiunge soddisfatta l’assessore alla pubblica istruzione Giovanna Bea – grazie alla prontezza siamo riusciti ad essere il primo comune in Provincia di Varese, arrivando davanti nell’assegnazione delle risorse alle città principali della provincia».

Molto soddisfatta l’assessore ai servizi sociali Maurizio Bigarella: «Abbiamo colto l’opportunità di poter organizzare delle nuove iniziative per i nostri bambini e ragazzi, oltre a sostenere le attività delle realtà presenti sul territorio. Ne è nato un progetto molto articolato e trasversale, per cui ringrazio i partner per la preziosa collaborazione».

Prosegue il sindaco Tamborini: «La capacità di fare rete e la solerzia nel cogliere le opportunità sono delle peculiarità che ha sempre contraddistinto l’amministrazione di Viviamo Mornago e ci ha permesso di accrescere e valorizzare tutte quelle realtà del nostro territorio che potenziano il sistema “paese” essenziali e importanti per il buon funzionamento della nostra piccola comunità».