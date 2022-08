A1 bloccata fra Lodi e Casalpusterlengo per lancio di oggetti: 30 persone coinvolte e 6 chilometri di coda

Auto incolonnate per ore in entrambe le direzioni lungo l’autostrada A1 fra Lodi e Casalpusterlengo questa mattina, venerdì 12 agosto. L’allarme è scattato attorno alle 9.30 quando si era diffusa la voce di un uomo che stava lanciando oggetti alle auto in transito.

Subito il traffico si è bloccato (nella foto) e sono intervenute le forze dell’ordine oltre ai soccorsi sanitari: una trentina le persone coinvolte, e vi sono anche alcuni feriti probabilmente legati ai repentini rallentamenti dovuti alla presenza di ostacoli sulla sede stradale.

Sul posto sta intervenendo la Polstrada e si è formata una cosa di 6 chilometri in entrambe le direzioni. Attorno alle 11 il traffico sta riprendendo molto lentamente a ripartire in direzione Sud e risulta scorrevole verso Milano.

Dalle prime informazioni sembra che a causare il blocco del traffico sia stato un uomo riuscito a raggiungere l’aiuola spartitraffico per lanciare sassi contro le auto in transito e anche contro un convoglio ferroviario ad alta velocità: per fermarlo la polizia stradale ha impiegato il taser.