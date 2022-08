Al via Artemis, la missione che ci riporterà sulla Luna

Il decollo è fissato per le 14:33 di oggi, ora italiana, quando dalla base di Cape Canaveral in Florida decollerà Artemis 1, la prima fase di un programma che riporterà gli esseri umani sulla Luna. Questa volta per restarci. La prossima camminata lunare, bene precisarlo, non avverrà prima del 2025, con il lancio di Artemis 3. Ma allora, a che serve il lancio di oggi?

L’obiettivo, in un certo senso, è quello di verificare che tutto funzioni. Si tratterà innanzitutto di testare Space Launch System, il nuovo lanciatore pesante della Nasa, l’agenzia spaziale americana, che servirà per le prossime missioni. È previsto poi il rilascio in orbita di dieci satelliti e soprattutto della capsula Orion, quella che fra tre anni dovrà portare gli astronauti sulla Luna. Questa volta, senza equipaggio, dovrà accontentarsi di una serie di passaggi radenti, per poi rientrare sulla Terra ad ottobre con un tuffo nell’Oceano Pacifico.

Se questo primo passo della missione Artemis avrà successo, il prossimo step è fissato per il prossimo anno, quando la sonda Orion tornerà ad avvicinarsi alla superficie lunare, questa volta con 4 astronauti a bordo. Mentre l’allunaggio vero e proprio è previsto per il 2025 con la missione Artemis 3. Due persone, tra cui la prima donna sulla Luna, rimarranno per una settimana per effettuare quattro passeggiate ed una serie di osservazioni scientifiche. Nel 2027, poi, Artemis 4 darà il via alla costruzione di un modulo lunare, che permetterà agli esseri umani di rimanere sulla superificie lunare per periodi più lunghi.

Il lancio di oggi, frutto della collaborazione tra la Nasa e le agenzie spaziali europea, canadese e giapponese, oltre che alcune aziende private, potrà essere seguito in diretta qui:

Photo credit: NASA/Joel Kowsky