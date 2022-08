Amichevole al “Piola” tra Pro Patria e Pro Vercelli

Un nuovo “test” per la Pro Patria sabato 27 agosto a Vercelli.

Pro Patria e Pro Vercelli scendono infatti in campo alle 17 allo Stadio “Silvio Piola” per altri 90 minuti di calcio pre-campionato in attesa del fischio di inizio della prossima Serie C. Dopo il rinvio a causa delle querelle tra Lega Pro e Campobasso, il più grande campionato del calcio professionistico italiano dovrebbe infatti dare inizio alle danze il prossimo 4 settembre, anche se il calendario dei gironi è ancora da stilare.

Quello che a Busto Arsizio è certo è che la Pro Patria anche quest’anno scenderà in campo insieme alle altre diciannove squadre del Girone A, gruppo composto da formazioni dell’Italia settentrionale che in questo momento stanno organizzando, letteralmente di settimana in settimana, una serie di amichevoli per arrivare alla fatidica data di settembre al meglio della preparazione atletica.

Così, a una settimana dall’amichevole a reti bianche contro il Renate (0-0), i tigrotti bianco-blu si preparano così ad altri 90 minuti preparatori contro una delle squadre più blasonate della storia della categoria e del calcio che fu: la Pro Vercelli. Come gli appassionati dell’albo d’oro sapranno, le “bianche casacche” sono infatti detentrice di ben 7 scudetti (dell’ultimo ricade il centenario quest’anno), mentre l’anno sono stati sempre loro a segnare il “battesimo” del duo Sala/Le Noci (oggi assistenti di Jorge Vargas) sulla panchina bustocca, quando iniziò la rincorsa della Pro Patria dai playout al secondo turno playoff.

In occasione della trasferta piemontese, la Pro Patria (salvo clamorosi colpi di scena ancora in “maglia fluo”) dovrebbe recuperare l’esterno mancino Angelo Ndrecka mentre senza dubbio resterà out il trio “lungodegente” Molinari, Ghioldi, Rossi. Cinque invece le defezioni della Pro Vercelli: Alessandro Macchioni e Francesco Rodio, Simone Emmanuello (in recupero dalla frattura del crociato destro dello scorso aprile), Davide Gentile, Simone Calvano rimane invece a riposo precauzionale a causa di un affaticamento muscolare.