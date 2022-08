Anche voi su Facebook vedete solo post dei gruppi e non quelli degli amici?

Chiariamolo subito: non sappiamo cosa sia successo e del resto bisognerebbe citofonare a Menlo Park, nella Silicon Valley, per saperlo.

Sta di fatto che questa mattina in molti si sono svegliati con la timeline di Facebook impazzita. O meglio, con una selezione molto particolare dei contenuti: niente più post degli “amici”, ma solo una raffica di post dai gruppi a cui si è iscritti.O al più dalle pagine che si seguono. Ma di certo non dagli amici

Che siate iscritti a gruppi di cucina vietnamita o di fotografia ferroviaria, di fan degli Slayer o di appassionati di centrini all’uncinetto, che seguiate un giornale online locale o la pagina di una casa automobilistica, la vostra bacheca probabilmente è composta solo da post da gruppi o pagine, mentre difficilmente vedrete post dei vostri amici, anche quelli più commentati e che più fanno discutere.

La tendenza sembra globale, tant’è che su gruppi Usa già compaiono simpatici meme che sottolineano l’anomalia. Quello che usiamo come immagine d’apertura dell’articolo fa riferimento a un’anomalia nell’anomalia: molte persone hanno infatti l’impressione che il loro feed di facebook sia invaso da post di sconosciuti che postano saluti, link e immagini sulle pagine di celebrità del mondo dello spettacolo.

Teniamoci aggiornati.