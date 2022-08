Aperte le iscrizioni al corso di primo soccorso pediatrico a Malnate

Sono aperte le iscrizioni al corso di primo soccorso pediatrico. Il corso è diviso in due lezioni. La prima lezione teorica si terrà on line giovedì 8 settembre dalle ore 20.45 alle 22.30 attraverso un link che sarà inviato a tutti i 40 iscritti. La seconda lezione pratica sarà dal vivo sabato 10 settembre dalle 9 alle 12 (20 partecipanti) e dalle 15 alle 18 (20 partecipanti) presso la sede di Sos (via I Maggio 10 Malnate – ingresso con parcheggio da Via Monte Nero 5).

Gli argomenti trattati sono i seguenti: manovre di disostruzione pediatrica, rianimazione cardiopolmonare infante e bambini, prevenzione “morte in culla”, principali emergenze medico e traumatiche in età pediatrica, chiamata 112.

Pagamento e modalità di partecipazione

Per la lezione in presenza tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina. Le lezioni pratiche del sabato sono identiche: scegli in fase di iscrizione se frequentare al sabato mattino o al sabato pomeriggio.

Iscrizioni: Giovedì 8 settembre ore 20.45 + sabato 10 settembre al mattino dalle 9: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-di-primo-soccorso-pediatrico-0809-1009-mattina-399471719667

Giovedì 8 settembre ore 20.45 + sabato 10 settembre pomeriggio dalle 15: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-di-primo-soccorso-pediatrico-0809-1009-pomeriggio-399474568187

Il corso è gratuito. Se vorrai potrai lasciare una tua libera offerta durante i giorni del corso oppure utilizzare una della modalità per le donazioni presenti su questa pagina: https://www.sosmalnate.it/come-sostenerci/ Informazioni Email: corsipopolazione@sosmalnate.it