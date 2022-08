Artificieri al lavoro, chiusa la provinciale tra Sesto Calende e Angera

La provinciale tra Angera e Sesto Calende è stata chiusa nel tardo pomeriggio di venerdì per il ritrovamento, e le conseguenti operazioni di messa in sicurezza, di un residuato bellico. Si trattava di un bidone di metallo con incisi un codice e la scritta “Dinamite Nobel”*.

Ne ha dato notizia il sindaco Alessandro Paladini Molgora annunciando l’intervento che si è immediatamente reso necessario per le verifiche del caso. Successivamente è stato accertato che al suo interno era contenuta soltanto della sabbia. Una delle ipotesi più plausibili è che si trattasse di un fusto proveniente dalla vecchia della polveriera di Taino portato via probabilmente da qualche dipendente.

«Si tratta di un fusto probabilmente legato alla ex polveriera di Taino e gli artificieri devono esaminarlo per capire di cosa si tratta – aveva dichiarato in una diretta su Facebook il primo cittadino -. Riporta la scritta “dinamite”». Il tratto di strada – quello di via Milano all’altezza del bivio per Taino – è rimasto chiuso per circa un’ora.

* L’ingegnere svedese Alfred Nobel brevettò nel 1867 l’esplosivo dinamite a Geesthacht, in Germania. Donò gran parte dei soldi ricavati dalla scoperta per fondare il premio che porta il suo nome.