In 300 alla Motoadunata Alpina, parte “in quarta” la Festa della Montagna a Varese

Sarà possibile raggiungere la Festa esclusivamente con le navette, servizio attivo dalle ore 10.00 alle 24.00. I veicoli destinati al trasporto disabili con contrassegno, moto e biciclette potranno sempre passare.

Dalle 9.30 la strada sarà chiusa a tutte le auto private all’altezza del bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori. Partenza navetta: Piazzale Stadio Palazzetto con ampio parcheggio gratuito. Prima navetta in salita ore 10.00 con frequenza ogni 20 minuti, unica fermata intermedia al bivio Sacro Monte/ Campo dei Fiori. Ultima navetta in discesa ore 24.00. Costo: € 2,80 biglietto per andata e ritorno. Saranno validi gli abbonamenti attivi. I biglietti potranno essere acquistati alla partenza, alla fermata intermedia e presso le casse della Festa. Saranno autorizzati alla discesa i mezzi saliti nelle ore precedenti alla chiusura accodandosi alla navetta in discesa.

TUTTO IL PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA MONTAGNA 10 AGOSTO -15 AGOSTO