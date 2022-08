Con la navetta alla Festa della Montagna di Varese: ecco come fare

La Festa della Montagna organizzata dal Gruppo Alpini di Varese nella zona del Grand Hotel del Campo dei Fiori è sempre uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’estate cittadina. Come già spiegato altre volte, per raggiungerla non è possibile utilizzare le vetture private perché la strada viene chiusa ogni mattina alle 9,30 all’altezza del bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori: le possibilità sono quelle di andare a piedi, in bicicletta o in moto, oppure affidarsi alle navette.

Il servizio di collegamento tra la città e la montagna è garantito per l’appunto da alcune navette predisposte appositamente e attive sino a domenica 14 agosto (nella giornata di Ferragosto invece, saranno attivi i pullman della linea C). La partenza è fissata in via Manin, di fronte alla Palazzetto dello Sport (Enerxenia Arena) dove è presente un ampio parcheggio gratuito; le navette effettueranno una sola fermata intermedia all’altezza del bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori.

Il viaggio ha un costo di 2,80 per andata e ritorno: i biglietti sono in vendita alla partenza, alla fermata intermedia e alle casse della Festa della Montagna. Il servizio sarà attivo per la salita alla montagna tra le 10 e le 22 (con pullman ogni 20′ circa); per scendere dalla festa alla città invece il servizio è attivo sino a mezzanotte.

È bene sottolineare che la navetta per la Festa della Montagna è indipendente rispetto a quella che dallo stadio porta al Sacro Monte. Quella “degli Alpini” infatti ha come unica meta l’area della festa sul Campo dei Fiori.