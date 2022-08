L’euro scende sotto la parità con il dollaro

L’euro ha toccato quota 0,999 dollari per poi risalire a 1,005 nei confronti della valuta americana. Ad alimentare questo apprezzamento del biglietto verde sull’euro c’è da una parte la questione energetica e le tensioni tra Russia e Unione Europea e dall’altra i rialzi dei tassi di interesse della Fed (la Banca centrale americana).

L’ASPETTO POSITIVO: + EXPORT

La debolezza dovrebbe facilitare le esportazioni e quindi rendere più competitive le imprese europee. In particolare gli Stati Uniti sono il terzo paese di destinazione dell’export italiano. Nel confronto dei saldi di interscambio con i principali competitors, l’Italia nel 2021 ha registrato verso gli Stati Uniti un attivo di bilancia commerciale per 39,3 miliardi di dollari. Il valore totale dell’export italiano del 2021 è ammontato a 61 miliardi di dollari. Per l’Italia i settori trainanti sono stati: meccanica (+27,2%), moda e accessori (+58%) e agroalimentari e bevande (+18,2%) (Fonte Associazione camere di commercio italiane all’estero).

ASPETTO NEGATIVO: IMPORTAZIONI PIÙ COSTOSE

Acquistare dei beni o dei servizi con una moneta più debole significa pagarli di più. Pertanto le importazioni saranno più costose non solo per i beni realizzati negli Usa. ma anche per quelle lavorazioni che utilizzano forniture pagate in dollari. Sul fronte energetico si avranno effetti sia sulle forniture dagli Usa per quanto riguarda il gas, sia sul prezzo del petrolio negoziato in dollari.