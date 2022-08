L’incrocio senza più segnaletica a terra tra Brunello e Gazzada

L’incrocio all’imbocco del ponte sull’autostrada A8 tra Gazzada e Brunello è un punto, da un decennio e più, teatro di frequenti incidenti, per la confluenza di una laterale che s’immette sulla strada principale in prossimità di una curva.

Da mesi ormai però – sul lato di Gazzada – manca quasi totalmente la segnaletica orizzontale che “indirizza” chi scende dal ponte: a causa dell’attrito degli pneumatici in curva infatti la linea di mezzaria è pressoché scomparsa del tutto.

La mancanza di indicazioni chiare a terra potrebbe avere un ruolo indiretto in alcuni incidenti che si sono verificati, con veicoli provenienti da Brunello che in corrispondenza della curva sono andati dritti “tagliando la strada” in corrispondenza della curva a chi s’immette verso il ponte.

A dicembre 2021 c’era stato uno scontro piuttosto violento, con un’auto pesantemente danneggiata e con un ragazzo rimasto ferito: la conducente (che non era della zona) era andata dritta convinta che quella fosse la direzione principale della strada.

Venerdì 26 agosto si è ripetuta la scena, con un altro incidente – per fortuna meno grave, con limitati danni ai soli veicoli – con le stesse modalità: una donna ha “tirato” dritto e l’auto ha impattato contro un altro veicolo che arrivava da destra.

Ora: è vero che, scendendo dal ponte, esiste un cartello che indica l’obbligo di svolta a destra, ma la strada di fronte è in realtà comunque accessibile per i primi duecento metri e non è forse immediato, per chi arriva, rendersi conto della situazione. Soprattutto per chi non è della zona e passa in quel punto per la prima volta.



Per rendere più sicuro l’incrocio, forse, basterebbe appunto rifare pochi metri di segnaletica, indicando bene la svolta. Si riuscirà a farlo prima di un altro incidente?