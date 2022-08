M5S in lutto per la scomparsa di Massimiliano Fantin, morto nell’incidente sul Sempione

Movimento 5 Stelle in lutto per la scomparsa di Massimiliano Fantin, attivista di Busto Garolfo classe 1972 che alle amministrative del 2019 aveva sostenuto la corsa di Roberto D’Angelo alla poltrona più alta di Palazzo Molteni nella fila della civica “Io sto con Busto e Olcella”, morto lunedì 8 agosto a seguito di un tragico incidente sulla statale del Sempione a Nerviano.

«Siamo addolorati per la prematura scomparsa di Massimiliano Fantin – è il messaggio di cordoglio che arriva dal Movimento 5 Stelle dell’Alto Milanese, diffuso sui canali social dei vari gruppi locali -. Perdiamo un prezioso amico e un attivista apprezzatissimo da chiunque avesse avuto modo di incontrarlo. Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio a tutti i suoi familiari». «Una grande perdita per la nostra comunità», aggiunge l’onorevole pentastellato Riccardo Olgiati.

L’impatto che è costato la vita a Fantin, non il primo in questi anni lungo la statale del Sempione, si è verificato intorno alle 8.45 nel tratto tra i centri commerciali e la filiale nervianese della multinazionale farmaceutica Teva. La dinamica dei fatti è tuttora al vaglio delle autorità, con la statale che in mattinata è stata chiusa al traffico per le operazioni necessarie: in base alle prime ricostruzioni la moto guidata dal 50enne proveniva da Legnano, mentre l’auto, al volante della quale c’era una donna di 54 anni, usciva dal parcheggio.

Per prestare soccorso alle persone coinvolte nell’incidente sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, una della Rho Soccorso e l’automedica di stanza all’Ospedale di Legnano, inviate dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza in codice rosso. Per Fantin, però, lo scontro si è rivelato fatale e non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Nerviano per i rilievi del caso.