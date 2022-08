Mercallo, una serata sul filo dell’acqua tra musica e atmosfere lacustri

Giovedì 18 agosto la Tenuta Aquasole di Mercallo (via Fornace 498) vi propone una serata con Luca Virago -imitatore e cantante- a base di musica e ottimi drink. L’ingresso è libero, senza obbligo di prenotazione.

Virago, grazie alle sue con le sue camaleontiche corde vocali, si esibirà con canzoni del repertorio di Battisti, Venditti, Gino Paoli, Lucio Dalla, Battiato, Jovanotti e tanti altri.

L’appuntamento è per le ore 21.00 ma per chi vorrà lasciarsi tentare dalle prelibatezze a base di pesce o di carne proposte dal menù, sarà possibile cenare alla Locanda. In questo caso è consigliata la prenotazione ai numeri 348 8700986 (Carlo) e/o 340 2115576 (Fabio).

Consigliatissimi i ravioli di persico e mandorle con limone e crescione e il lavarello grigliato in salsa al prezzemolo con contorno di verdure.

CONTATTI

Tenuta Aquasole

via Fornace 498/A, Mercallo

M: 348 8700986 (Carlo)

M: 340 2115576 (Fabio)

@: locanda@aquasole.it

Sito | Facebook | Instagram