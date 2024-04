Raina Kabaivanska a Varese per il premio conferito ai big della lirica

Riflettori puntati sull’importante evento varesino di domenica 28 aprile: il soprano Raina Kabaivanska, vero e proprio mito del mondo dell’opera lirica, verrà nella Città Giardino per ricevere il “Premio Città di Varese 2024”. Nel prestigioso Salone Estense, alle ore 15,30, avrà luogo un concerto pucciniano eseguito da due allievi della celebre cantante bulgara: il soprano Iolanda Massimo e il tenore Giuseppe Infantino, accompagnati al pianoforte dal M° Marco Cadario. Il programma, scelto dalla sig.ra Kabaivanska, prevede delle rare composizioni da camera e i brani più celebri delle opere del compositore lucchese, della cui scomparsa ricorrono i 100 anni.

Un vero e proprio omaggio a Giacomo Puccini, con le arie e i duetti di Bohème, Gianni Schicchi, Madama Butterfly e, ovviamente, Tosca, l’opera che ha più caratterizzato il mirabolante percorso artistico della premiata. Durante il concerto il Sindaco di Varese, avv. Davide Galimberti, consegnerà il premio all’illustre ospite, che avrà modo di raccontare al pubblico aneddoti e curiosità sulla sua straordinaria carriera. Saranno presenti autorità cittadine e la Dott.ssa Ana Paskaleva, Console Generale della Repubblica di Bulgaria a Milano, che istituzionalizzerà da un punto di vista internazionale l’omaggio alla illustre cantante bulgara. Il Governatore della Regione Lombardia, avv. Attilio Fontana, noto appassionato di opera, ha scritto un toccante messaggio in cui, congratulandosi con il Comune e con gli Amici della lirica per l’iniziativa, definisce la sig.ra Kabaivanska «una voce capace di ispirare e affascinare intere generazioni di appassionati in tutto il mondo, una presenza scenica di grazia e talento senza tempo».

Il Premio Città di Varese, istituito nel 1981 dagli Amici della Lirica, che hanno esordito conferendolo a Renata Tebaldi e Mario Del Monaco, da oltre quarant’anni ha portato nel capoluogo di provincia lombardo i grandi nomi dell’Opera e, con Raina Kabaivanska, potrà annoverare nel suo albo d’oro una delle più grandi cantanti della storia del teatro.

Quella di domenica pomeriggio al Salone Estense sarà un’occasione imperdibile per sentire la diretta testimonianza di una ineguagliabile protagonista del periodo d’oro del melodramma e per godersi tanta buona musica pucciniana, con cui la premiata ha emozionato e commosso innumerevoli melomani in tutto il mondo nell’arco della sua lunga carriera.

Ingresso 20 euro, per i soci Amici della Lirica e Unitre 10 euro, gratuito per i giovani fino a 20 anni. Per ogni informazione: www.liricavarese.it