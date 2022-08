Per presentare osservazioni sull’ospedale unico Gallarate-Busto c’è tempo (solo) fino al 25 agosto

Come si inserirà l’ospedale nuovo Gallarate-Busto dentro le città? Non è domanda da poco, ma per certi versi le risposte bisognerà darle proprio ora, nel cuore di agosto.

È infatti stata aperta – e scadrà al 25 agosto – la fase delle osservazioni nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica sulla nuova, grande opera, che è prevista nella zona della periferia Nord di Busto Arsizio, a Beata Giuliana, tra il Sempione e la superstrada 336 “di Malpensa” (nella foto di apertura: elaborazione grafica dell’Asst Valle Olona).

La procedura di VAS sull’Accordo di Programma era stata avviata a marzo e lo scorso 27 luglio 2022 è messo a disposizione il Rapporto Preliminare con relativi allegati (qui; qui invece la scheda Sives).

La legge prevede la possibilità di presentare osservazioni, aperta a tutti i cittadini, agli enti pubblici, alle associazioni. La tempistica però non è però delle migliori: il materiale è disponibile da pochi giorni e la scadenza delle osservazioni è appunto nel cuore d’agosto, 25 agosto.

Le osservazioni vanno presentate con oggetto “Procedura di VAS dell’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Busto Arsizio e Gallarate” e devono essere inviate a presidenza@pec.regione.lombardia.it, all’attenzione della Struttura Programmazione Negoziata.

