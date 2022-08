Sta bene la piccola abbandonata all’ospedale di Monza. “Il disconoscimento di maternità può essere fatto in sicurezza”

La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, oggi all’Ospedale San Gerardo di Monza, ha fatto visita alla neonata abbandonata ieri davanti al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale. “È tranquilla e in ottime condizioni sotto le amorevoli cure di medici e personale sanitario a cui va il ringraziamento dell’intera Regione” ha commentato la vicepresidente. “Il mio pensiero va anche alla disperazione della madre che l’ha abbandonata in questo modo così rischioso per lei e la bambina”.

La vicepresidente ha infine ricordato che si può esercitare il disconoscimento di maternità in ospedale dopo il parto in sicurezza e che le donne in queste condizioni non devono pensare di essere giudicate, bensì privilegiare la loro salute e quella del nascituro affidandosi alle strutture sanitarie.