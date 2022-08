Un barbo “gigante”pescato nel lago Maggiore

Un barbo gigante. È quello che ha pescato Lorenzo con il padre Gianluca nelle acque del lago Maggiore.

Lungo 80 centimetri e del peso di kg 5,2, il magnifico esemplare si è “messo in posa” per la foto ricordo prima di riprendere la sua vita sott’acqua.

Gianluca, appassionato di pesca, ha voluto fare la foto ricordo di questo grosso esemplare della famiglia delle carpe e poi lo ha rigettato in acqua.