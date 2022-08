Il Varese chiude il precampionato con sei gol al San Michele

Si chiude con un “derby varesino” il precampionato del Città di Varese, che al centro sportivo delle Bustecche ha ospitato il San Michele, squadra di Prima Categoria, come ultimo test prima della prima gara ufficiale stagionale, il primo turno di Coppa Italia di domenica 28 agosto contro il Legnano al “Franco Ossola”.

I biancorossi si sono imposti 6-0 davanti a un centinaio di persone che sono arrivati alle Bustecche per l’occasione.

Mister Gianluca Porro ha schierato nel primo tempo chi non ha iniziato l’ultima amichevole di Carate Brianza (leggi qui), con il solo Pastore nell’undici titolare. Poi spazio allo Juniores Nocera in porta (Priori out per circa 10 giorni per un guaio muscolare), in difesa i giovani Bertuzzi e Battistella ai fianchi di Boni. A destra in prova il 2003 Rubbi, a sinistra Marcaletti, in mezzo Malinverno da regista affiancato da Premoli e Casari; attacco con Pastore e Goffi.

Le marcature sono state aperte da Premoli – capitano biancorosso di serata – poi dopo un palo di Pastore è stato il 2004 Casari a raddoppiare con un preciso diagonale mancino. Il primo tempo si è chiuso con il bello ma sfortunato stacco di testa di Goffi che si è stampato sul legno.

Nella ripresa prove generali per la sfida contro il Legnano. Moleri in porta, Mapelli, Monticone e Parpinel in difesa con Foschiani a destra e Truoloso a sinistra. A centrocampo Disabato in regia con Gazo e Piraccini mezzali, davanti Ferrario e Cappai.

È Piraccini al 5′ a firmare il 3-0 mentre al 12′ Mapelli su azione d’angolo fa poker. Dopo un palo di Ferrario lo stesso bomber mette davanti alla porta Cappai per il 5-0. Chiude i conti nel finale ancora Piraccini, dopo la traversa di Monticone, per il 6-0 finale.

«Ci siamo forzati degli obiettivi durante la partita – spiega mister Porro a fine gara – qualcuno lo abbiamo messo in pratica, qualcun altro meno. Però la sgambata è stata positiva, così come tutto il precampionato, al di là di tutte le uscite che abbiamo fatto. Devo valutare il lavoro generale e lo abbiamo fatto benissimo. In vista di domenica è un continuare quello che abbiamo fatto finora, sapendo bene che è un derby che ha un fascino particolare e anche per questo vogliamo fare bene».

TABELLINO

Varese primo tempo (3-5-2): Nocera; Bertuzzi, Boni, Battistella; Rubbi, Premoli, Malinverno, Casari, Marcaletti; Pastore, Goffi.

Varese secondo tempo (3-5-2): Moleri; Mapelli, Monticone, Parpinel; Foschiani, Gazo, Disabato, Piraccini, Truoloso; Cappai, Ferrario. All. Porro.

San Michele: De Leo, Agosti, Chrifi, De Roma, Berardi, Tota, Lattuada, Fairthlough, Albertin, Magoga, Perego. Entrati nel corso della gara: F. Bartolomei, Segrini, Pagani, Campisi, Cristina, Landi, Bilato, A. Bartolomei.