Sei varesini in corsa per i mondiali master in Irlanda

Tutti ai posti di partenza, via.

Una nuova sfida riparte e le presenze dei varesini alle edizione del World Masters Mountain Running Championship salgono. E’ infatti la terza edizione consecutiva a cui partecipano: alla diciannovesima erano stati in Slovenia e alla ventunesima a Telfes, nella valle Stubai in Austria.

Domani, giovedì 1° settembre, sei varesini partiranno alla volta di Clonmel Town in Irlanda per affrontare il ventunesimo Campionato Master di Corsa in Montagna. Tra gli atleti che gareggeranno c’è anche il presidente del consiglio della città di Luino, Fabrizio Luglio (nella foto), noto podista con la passione per il trail running e organizzatore di tutte le manifestazioni promosse dall’Atletica 3V.

Con lui in questa avventura anche Aurelio Moscato della Polisportiva Libertas Cernuschese, il luinese Manrico Marcozzi dell’atletica 3V e alcuni suoi compagni di squadra: Vittorio Ciresa, il presidente dell’atletica 3V, Ombretta Bellorini e Gianluca Dal Bosco.