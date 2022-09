Accessori auto: quali sono quelli più ricercati online?

Gli accessori per l’auto sono una serie di prodotti optional che che non fanno parte dell’allestimento di serie. Inserire dei dispositivi aggiuntivi a volte significa aumentare il valore dell’automobile ma soprattutto avere più comfort alla guida e mantenere intatte alcune caratteristiche della macchina per più tempo.

Oramai la maggior parte degli accessori vengono ricercati online, sia per i prezzi convenienti che per la comodità di riceverli velocemente e direttamente a casa. Ecco una panoramica generale sui più ricercati.

Copriauto

I copriauto sono accessori indispensabili, soprattutto per chi non ha la possibilità di riporre la macchina in un garage e magari prevede di non usarla per molto tempo. Si rivelano utilissimi per preservarla da polvere, umidità e sporco di ogni genere.

Online si trovano copriauto di ogni misura e prezzo, anche se normalmente si tratta di una spesa piuttosto contenuta.

Coprisedili

I coprisedili, spesso adattabili a diverse forme e modelli, sono un altro accessorio per l’auto molto ricercato, che ha una funzione prevalentemente estetica, ma anche protettiva.

Molto usati ad esempio da chi ha animali, vista la rapidità con cui si possono deteriorare quelli originali col trasporto di cani. Il web offre una vasta scelta di coprisedili, neri o colorati, a seconda delle esigenze e dei gusti.

Lampadine a LED

Normalmente le macchine sono dotate di lampadine alogene di serie, ma molti automobilisti preferiscono cambiarle con lampadine a Led per auto, che hanno la capacità di offrire una visibilità a lungo raggio, emettendo una luce non troppo dissimile da quella diurna.

Ma i vantaggi delle luci a LED non finiscono qui, in quanto hanno una durata maggiore e un consumo molto inferiore.

Per questi motivi vengono spesso ricercate online. Oltre ad essere economiche, non sono difficili da montare al posto delle lampadine alogene, è un’operazione che può essere fatta senza l’aiuto di un professionista, in totale autonomia.

Tappetini per auto

I tappetini sono essenziali per mantenere l’auto pulita. Quando si sale sull’auto, spesso si hanno scarpe sporche e il tappetino serve a concentrare la sporcizia in un luogo che può essere facilmente lavato.

Oltre a questo forniscono un’aderenza maggiore, nel caso in cui ci si dovesse trovare a guidare con le scarpe bagnate.

Su internet si possono trovare diversi tipi di tappetini, da quelli in stoffa a quelli in gomma. L’essenziale è scegliere delle tipologie che siano piuttosto resistenti all’usura e contemporaneamente facili da lavare, magari affidandosi al Re del Tappetino.

Portacellulare

Non c’è niente di più comodo di un portacellulare che permetta di rispondere agevolmente alle chiamate senza distrarsi dalla guida. Tutti noi abbiamo almeno uno smartphone e in certi casi è necessario usarlo anche durante la guida, magari per rispondere a chiamate importanti. L’auricolare non si rivela sempre comodo, mentre avere un portacellulare che consente di staccare una mano dal volante esclusivamente per premere un tasto, pare la scelta più azzeccata.

Non è soltanto un dispositivo estremamente comodo, ma consente anche di guidare e parlare al telefono con più sicurezza, mantenendo intatta l’attenzione.