“Bande in Piazza” a Sesto Calende

Un’altra giornata di musica e festa a Sesto Calende, dove, dopo il palio dei rioni, domenica 18 settembre andrà in scena la settima edizione di “Bande in Piazza”.

Nell’anno in cui il Corpo Musicale “Giovanni Colombo” celebra il suo duecentesimo anniversario, saranno ospiti in Piazza De Cristoforis due bande musicali che pure hanno raggiunto questo notevole traguardo: la Banda Musicale Comunale di Marchirolo, fondata nel 1820, e la Filarmonica “Giacomo Puccini 1822” di Viggiù, fondata due anni più tardi.

L’evento, sostenuto come sempre dall’Amministrazione Comunale di Sesto Calende, rientra quest’anno anche nella stagione musicale “Note sull’Acqua” di ANBIMA Varese.

Il programma della giornata prevede:

11.00 Concerto del Corpo Musicale “G. Colombo”, Direttore Renato Agliata

14.30 Sfilata delle Bande ed esecuzione dei brani d’assieme

15.00 Concerto della Banda Musicale Comunale di Marchirolo, Direttore Fabrizio Rocca

16.00 Concerto della Filarmonica “G. Puccini 1822” di Viggiù, Direttore Irene Guerra

Al termine dei concerti si terrà la parte ufficiale con la consegna dei riconoscimenti alle bande partecipanti.

I concerti si tengono in Piazza De Cristoforis. In caso di pioggia, la sfilata non si svolge mentre i concerti avranno luogo in Municipio, Sala Consiliare, agli stessi orari.