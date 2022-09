A Busto Arsizio è pronta la nuova ciclabile in via Marco Polo

Lungo via Marco Polo a Busto Arsizio è stata realizzata una pista ciclabile monodirezionale su carreggiata in entrambi i lati per ciascun senso di marcia, con il mantenimento della sosta esistente sul lato nord e il conseguente restringimento di carreggiata (da 3,50 m a 3,00 m), comunque nei limiti previsti per la tipologia attuale di traffico della strada, dove vige il divieto di transito agli automezzi pesanti di massa superiore alle 5 t. La nuova pista arriva in occasione della settimana Europea della Mobilità, che va dal 16 al 22 settembre.

All’incrocio semaforico tra via Marco Polo e viale Magenta è stata realizzata una “casa avanzata” come definita dalle recenti normative in materia.

In corrispondenza di un incrocio con semaforo, la casa avanzata è uno spazio riservato alle biciclette, posto davanti alla linea di arresto dei veicoli a motore, che permette ai ciclisti di aspettare il verde in una posizione più visibile agli altri veicoli e, nel caso, poter svoltare per primi.

È accessibile solo a bici e monopattini, dal lato destro o dalla relativa pista ciclabile a bordo carreggiata. In questo modo le bici, le eBike e i monopattini hanno la precedenza sulle vetture, superando l’eventuale coda. I conducenti non saranno inoltre costretti a respirare i gas di scarico. La pista è lunga circa 700 metri e si connette alle piste ciclabili già esistenti in via Deledda e via Piombina.

In fase successiva è previsto il prolungamento di tale pista in via Monti, verso la stazione ferroviaria delle Nord e la realizzazione in viale Sicilia di una corsia ciclabile ad uso esclusivo monodirezionale su carreggiata nel senso di marcia e di una pista ciclopedonale su marciapiede sul lato opposto.

Tali interventi sono finanziati con contributo ministeriale a favore della mobilità sostenibile.