Caccia al tesoro tra i libri del Kapannone di Angera

Chi entra alla Kasa dei Libri di Milano conosce bene quella regola che lo scrittore e bibliofilo Andrea Kerbaker ha scritto a chiare lettere una volta varcata la porta: “Vietato annoiarsi“. Una legge d’oro, che deve valere anche per l’altra casa letteraria di K., quella sul Lago Maggiore: il Kapannone dei Libri di Angera, dove sabato 17 settembre sarà possibile prendere parte una originale caccia al tesoro, organizzata con il Fai Valcuvia, tra le migliaia di libri presenti allo stabile di Via Verdi, nell’area industriale di Angera a pochi passi dal passaggio a livello e la vicina Taino.

«Chi l’ha detto che i libri e la cultura non possano essere giocosi e divertenti? – questa la domanda di Kerbaker, nell’invitare gli amanti dei libri alla caccia al tesoro -. Il Kapannone dei Libri e i volontari del Gruppo FAI Giovani Valcuvia Luino e Verbano Orientale sono qui per dimostrarlo. Rinnovando l’amicizia e la collaborazione lo facciamo con una speciale caccia al tesoro tra le migliaia di volumi ospitati al Kapannone dei Libri. Guidati da una serie di indizi a tema da decifrare, i partecipanti si muoveranno attraverso una spettacolare collezione di circa 10 mila volumi, tra riviste d’epoca e preziosi volumi d’arte, libri antichi, cataloghi fotografici dei grandi maestri dell’obiettivo, fumetti con dedica e molto altro, alla scoperta delle storie che questi libri contengono».

In palio per il vincitore della caccia al tesoro una nuova iscrizione al FAI (o un rinnovo dell’iscrizione per un anno intero) e l’ultimo libro del nostro padrone di kasa Andrea Kerbaker, Milano in 10 passeggiate.

Terminata la caccia al tesoro concluderemo in bellezza con un aperitivo convivale, tra chiacchiere e libri. Per partecipare è richiesto un contributo di 10 euro (aperitivo incluso) ed è necessario prenotarsi al link: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/caccia-al-tesoro-al-kapannone-dei-libri-15309/