Chiude in piazza Monte Grappa la campagna elettorale del Movimento 5 stelle

Il Movimento 5 Stelle domani, giovedì 22 settembre, concluderà la sua campagna elettorale alle 18.30 in piazza Monte Grappa, a Varese: «L’incontro vuole essere un saluto ai giornalisti e ai simpatizzanti che ci hanno accompagnato in queste lunghe e complesse giornate verso il voto del 25 settembre e un ringraziamento per l’attenzione e la disponibilità accordataci in questo percorso elettorale» spiega la nota M5S.

Saranno presenti all’incontro i candidati di Varese e provincia: per il Senato Francesca Bonoldi e Claudio Zocco, per la Camera dei Deputati Antonio Ferrara e Vittorio Salvo. Una chiusura di campagna anticipata di un giorno in previsione dell’incontro nazionale del M5S, che si terrà venerdì a Roma con il Presidente Giuseppe Conte.