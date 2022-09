Chiuso per una notte l’allacciamento tra le A8 e la A4

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 23:00 di domenica 11 alle 5:00 di lunedì 12 settembre, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200, immettersi sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Monza con ingresso sulla A4 alla stazione di Monza, al km 139+000. In ulteriore alternativa, invertire il senso di marcia in piazzale ai Laghi e seguire le indicazioni per A4 con rientro in autostrada attraverso lo svincolo di Viale Certosa, verso Brescia / Venezia.