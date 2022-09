Chiusure notturne sulla A8 e R37 raccordo fiera

Nelle quattro notti di lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 settembre, con orario dalle 22 alle 6, saranno previste delle chiusure sulla A8 Milano-Varese e sul R37 raccordo fiera.

Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso, per chi proviene da Milano e da Varese, il ramo di allacciamento sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza. In alternativa, si consiglia, da Milano verso Monza, di immettersi sulla A4 dallo svincolo di Milano Viale Certosa verso Brescia / Venezia, uscire allo svincolo di Cormano e seguire le indicazioni per Meda e Monza. Da Varese verso Monza: proseguire sulla A8 verso Milano e immettersi sulla A4 verso Brescia / Venezia, uscire allo svincolo di Cormano, percorrere la SP35 verso Meda ed entrare sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione di Monza.

Sarà chiuso il Ramo di allacciamento R37 Raccordo Fiera / A52 Tangenziale nord di Milano, per chi proviene da Rho ed è diretto sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza. Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese verso Milano, immettersi sulla A4 Torino-Trieste in direzione Brescia / Venezia, uscire allo svincolo di Cormano, percorrere la SP35 verso Meda ed entrare sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione di Monza.