Cura dell’intestino tra prevenzione e consigli per tutti i giorni

Quali sono i principali suggerimenti utili per mantenere il proprio intestino in salute? Quali le abitudini da adottare quotidianamente per la cura del proprio sistema digerente? Nonostante spesso sia poco preso in considerazione, l’intestino è uno degli organi più importanti del corpo umano e costituisce il centro fisiologico della salute complessiva dell’individuo.

Forse non tutti sanno che la struttura dell’intestino, analoga a quella dei neuroni del cervello, è costituita da una grande rete di neuroni posizionata tra i due strati muscolari delle pareti dell’apparato digerente. Scienza a parte, un intestino in buona salute influenza positivamente tutte le altre funzioni del corpo. Cosa fare dunque per mantenerlo in salute?

Un intestino sano passa sempre per una corretta alimentazione

Una dieta equilibrata, ricca di vitamine, sostanze nutritive e minerali è un requisito imprescindibile per mantenere il proprio intestino in buona salute. In particolar modo gli alimenti naturalmente ricchi di fibre sono molto importanti per regolare e normalizzare il transito intestinale. Al via quindi a frutta, cereali (meglio se integrali perché più ricchi di fibre) e legumi.

Al contrario andrebbe sempre limitato l’introito giornaliero di zuccheri raffinati, sale, bevande alcoliche, tè e caffè. Anche la masticazione gioca un ruolo importante per la salute dell’intestino.

E’ stato dimostrato infatti che mangiare lentamente, masticando adeguatamente il cibo, migliora molto il processo digestivo grazie agli enzimi prodotti con questa semplice azione. Infine, ma non per ordine di importanza, è necessario ricordarsi sempre di mantenere una corretta idratazione.

Durante il giorno è infatti consigliato di consumare almeno due litri d’acqua, soprattutto in estate e se si pratica regolare attività fisica.

I probiotici amici dell’intestino

Per migliorare il transito intestinale può essere utile consumare una/due porzioni al giorno di probiotici. I probiotici, microorganismi utili alla salute dell’organismo, si trovano in alcuni alimenti come ad esempio: yogurt (meglio se al naturale e senza zuccheri aggiunti), kefir e crauti freschi.

Mantenere uno stile di vita sano e attivo per migliorare la salute dell’intestino

Mantenere uno stile di vita sano e attivo, effettuando regolare attività fisica, riveste un ruolo fondamentale non solo per la salute dell’intestino ma anche per il benessere psicofisico complessivo.

L’attività fisica infatti stimola il colon e la flora batterica e ciò ha delle ricadute positive sulla regolarità intestinale e, di conseguenza, aiuta l’intestino a mantenersi in buona salute.

Altri utili suggerimenti per la cura del proprio intestino

In periodi particolarmente intensi della propria vita, nonostante si abbia un’alimentazione adeguata e si effettui regolare attività fisica, può capitare di avere dei disordini intestinali.

In questo caso, è possibile utilizzare validi aiuti come ad esempio Bromatech Protocollo Pulizia Intestinale. Il protocollo Bromatech è un prodotto naturale ed indicato per trattare i fastidi intestinali come gonfiore, colon irritabile e stitichezza.

Attraverso diverse fasi il protocollo Bromatech effettua, dopo una prima pulizia ed eliminazione dei batteri “nocivi”, un processo atto a sviluppare i batteri “buoni”.