Decolla da Malpensa il primo Boeing 747 con equipaggio tutto al femminile

Il primo equipaggio tutto al femminile a pilotare un Boeing 747 nella storia della aviazione civile italiana decolla da Malpensa con il Boeing 747-4R7F di Cargolux Italia LX-UCV “Tre Cime di Lavaredo”. Al comando ci sono la capitana Paola Gini e la primo ufficiale Vivien Allais dirette a Seoul. La notizia, rilanciata dalla pagina facebook specializzata “Boeing 747 The Queen of the Skies“, è rimbalzata velocemente tra i gruppi degli appassionati di volo a Malpensa e restituisce un’immagine molto bella delle due pilote esperte sulla pista dell’aeroporto varesino.