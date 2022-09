Domenica 11 settembre la mitica cronoscalata del Piccolo Stelvio

Il piccolo Stelvio è tra le salite più iconiche del Varesotto poiché i suoi tornanti ricordano quelli, ben più prestigiosi e maestosi, dell’originale. Tutti i ciclisti ci si sono misurati e, proprio lungo quei due chilometri che partendo da Castiglione Olona attraversano Gornate Superiore per sbucare a Morazzone, domenica 11 settembre torna la cronoscalata: gara ciclistica amatoriale, non competitiva, aperta a tutti e organizzata da A.S.D. COMPACT TEAM in concomitanza con la festa di S. Nicola inserita nel progetto “Cronoscalate Ciclovarese Challenge” con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona (foto di repertorio scattata durante la coppa Bernocchi del 2017).

Il programma della manifestazione prevede il ritrovo alle 8 del mattino di domenica 11 settembre (Castiglione Olona via Armando Diaz). L’inizio delle partenze è fissato per le 8.30 e avrà fine alle 11. La prova è non competitiva e misura 2 chilometri di lunghezza, anche se chiaramente le difficoltà principali sono date dalle pendenze del Piccolo Stelvio che arrivano sino al 10%.

A seguire sono previste le premiazioni in zona partenza (primi 10 tempi uomini – primi 3 tempi donne – primi 3 gruppi). L’iscrizione è libera con offerta minima di 10 euro (€ 5,00 minori di 14 anni). A tutti i partecipanti verrà consegnato pacco gara e parte del ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficenza.

Per informazioni:

compactteam2018@gmail.com-www.compact-team.net

Stefano 328.2644939 – Roberto 0331.857371

REGOLAMENTO

1. Con l’iscrizione il concorrente attesta di possedere i requisiti di idoneità all’attività sportiva non agonistica.

2. Il concorrente è tenuto al rispetto del Codice della strada e alla buona educazione civica e morale.

3. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone prima, durante e dopo la gara.

4. Obbligatorio l’uso del casco,

5. Percorso chiuso al traffico durante la gara.