A fuoco nella notte un palazzo in centro a Luino

Le fiamme hanno divorato il tetto e il sottotetto dell’ultimo piano di un palazzo in centro a Luino, in piazza Risorgimento, dove attorno alle 4 di questa notte è scoppiato un enorme rogo che ha pesantemente lesionato l’edificio d’epoca.

Al lavoro per domare le fiamme almeno 10 mezzi dei vigili del fuoco tra cui anche due autobotti e due autoscale tra cui anche dal comando provinciale di Como, oltre al carro aria utilizzato per garantire l’operatività con i respiratori ad ossigeno al personale dei vigili del fuoco che hanno raggiunto i piani alti dell’immobile.

Tutto il palazzo risulta inagibile soprattutto per l’enorme volume di acqua impiegato per lo spegnimento delle fiamme: nel palazzo, al piano strada, sono presenti delle attività: un bar e una farmacia.

Attualmente non risultano feriti, e l’assistenza sanitaria alle decine di vigili del fuoco al lavoro viene garantita da ambulanze di Padana Emergenza sul posto a titolo di prevenzione: solo un vigile del fuoco ha avuto un lieve malore durante le operazioni di spegnimento mentre era al lavoro sull’autoscala, ma non è stato ospedalizzato.

Sulle cause sono in corso accertamenti: sul posto anche i carabinieri della compagnia di Luino: in tutto 11 militari che hanno partecipato alle operazioni di assistenza e coordinamento per domare il rogo che da una prima valutazione è scaturito per cause accidentali.

Sette in tutto le persone evacuate: alcune sono state ospitate da parenti, altre in albergo su indicazione del sindaco di Luino Enrico Bianchi: polizia locale e protezione civile si sono preoccupati della sicurezza dei residenti, fanno sapere dal Comune.

Nella mattinata, attorno alle 8, ancora diversi sono i mezzi dei vigili del fuoco presenti sul posto: l’intera zona è stata interdetta al traffico, a partire dalla via Luini, dove ci sono le Poste e il commissariato della polizia.

(video: Ilaria Notari)