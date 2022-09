Giorgia Meloni: “Dagli italiani un’indicazione chiara, questo è il tempo della responsabilità”

«Dagli italiani attraverso le urne è arrivata un’indicazione chiara: quella di un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia. Questo è il tempo in cui gli italiani potranno avere un governo secondo un’indicazione precisa che esce dalle urne». Giorgia Meloni, la vera vincitrice delle elezioni del 25 settembre, ha commentato a tarda notte il risultato elettorale.

«La campagna elettorale non è stata bella. A volte sopra le righe, violenta e aggressiva. Una campagna che abbiamo subito – ha detto la leader di Fratelli d’Italia -. Ma io penso che la situazione in cui versa l’Italia e l’Europa è complessa e richiede il contributo di tutti. Serve un clima sereno e un rispetto reciproco che è alla base del confronto democratico. Questo è il tempo della responsabilità. È il tempo in cui se si vuole fare parte della storia bisogna capire che bisogna essere responsabili. Bisogna farlo per unire gli italiani, esaltare quello che unisce gli italiani e non quello che li divide».