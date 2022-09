Giovani Smart, un convegno sul disagio giovanile con la Provincia di Varese

Il Coordinamento Informagiovani/Informalavoro dell’Area Sviluppo e Sicurezza del Settore Lavoro di Provincia di Varese organizza il convegno dal titolo “Giovani Smart”, un momento di ritrovo e di approfondimento sui fenomeni del disagio giovanile.

Il convegno si terrà nell’Aula Magna dell’Università dell’Insubria di Varese martedì 27 settembre e nasce da una riflessione sulla condizione giovanile post pandemia con l’intento di approfondire il fenomeno del disagio giovanile, un tema di grande attualità ma non ancora delineato in maniera adeguata, per fornire i mezzi e gli strumenti per leggere i segnali del disagio e poterli affrontare e/o prevenire.

Un’occasione per condividere l’apertura delle attività sul territorio del bando di Regione Lombardia “Giovani Smart” (dove Smart è l’acronimo di “Sport, Musica e Arte”). Il bando è finalizzato ad offrire «azioni di contrasto ai fenomeni del disagio giovanile, di promozione e di supporto al fine di offrire percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale, di supporto psico-fisico ai giovani, mediante l’organizzazione di laboratori artistici, musicali e sportivi ad accesso gratuito e libero» ed è cofinanziato con risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2021.

Martedì 27 settembre – dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria – via Ravasi 2, Varese

Parteciperanno:

Salvatore Pasquariello, Prefetto di Varese;

Stefano Bolognini, Assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione;

Giorgio Rossi, Direttore Struttura Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Ospedale Del Ponte di Varese;

Simonetta Bralia, Laura Caruso e Luigi Macchi dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Varese;

Stefano Bonometti, Professore associato di didattica presso il Dip. Di Scienze Umane dell’Università dell’Insubria;

Nikla Bene, psicologa psicoterapeuta presso fondazione Ananke Varese;

Agnese Buonomo, Giornalista;

Francesca Lazzari, Presidente dell’Associazione COSÌ COME SEI;

Aurora Caporossi, Presidente e fondatrice dell’Associazione ANIMENTA;

Sebastiano Ruzza, Presidente dell’Associazione MI NUTRO DI VITA;

Alba Toninelli, Creator digitale (@albina_nfc);

Luna Pagnin, Personal trainer, creator digitale (@spaziolunare_) e volontaria dell’Associazione ANIMENTA.

Per la Provincia presenzieranno il Consigliere provinciale Simone Longhini e il Coordinamento Informagiovani/ Informalavoro dell’Area Sviluppo e Sicurezza del Settore Lavoro.

Modera: Maria Garzia D’Amico, Psicologa counselor.

Sarà possibile per i partecipanti richiedere l’attestato di partecipazione, per averlo basterà iscriversi al form disponibile al seguente link: https://forms.office.com/r/8FRFvm08My

Per maggiori informazioni scrivere a coordinamentoifl@provincia.va.it.