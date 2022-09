Il Comune di Taino saluta il dottor Frison, in pensione dopo 43 anni

Brindisi e applausi nel consiglio comunale di ieri – lunedì 26 settembre – a Taino. Lo storico responsabile della Ragioneria Comunale Gianpaolo Frison va infatti in pensione dopo 43 anni di servizio all’interno del proprio paese.

La seduta cittadina di ieri è stata dunque l’occasione da parte dell’amministrazione per ringraziare, a nome di tutta comunità, il dipendente considerato un vero e proprio “punto di riferimento” tanto per gli uffici pubblici quanto per i cittadini tainesi in oltre quattro decadi trascorsi in Municipio al lavoro insieme a ben cinque diversi primi cittadini.

Su invito del sindaco Stefano Ghiringhelli alla breve cerimonia precedente il consiglio comunale hanno presenziato anche due ex primi cittadini, Elio Ghiringhelli e PierCarlo Moscatelli, assente invece per motivi di salute Gianluigi Bielli – che ha incaricato il capogruppo di minoranza Emilio Cancer di portare i propri ringraziamenti personali per il lavoro svolto.

Al dottor Frison è stato inoltre consegnato un presente in segno di riconoscimento commissionato dal sindaco Ghiringhelli, una ceramica dipinta dall’artista Paola Codazzi Mobiglia raffigurante il simbolo di Taino, il Monumento dei Quattro Punti Cardinali di Giò Pomodoro.

“In segno di immensa gratitudine e riconoscenza per l’impegno profuso in 43 anni di onorato servizio presso il Comune di Taino”, questa la dedica a firma del sindaco.

Non solo il congedo di Frison, il cui «unico difetto – ha sottolineato scherzosamente Moscatelli – è la fede juventina», sempre prima della seduta comunale l’intero consiglio ha accolto la poetessa tainese Francoise Aissatou Kofache, vincitrice lo scorso giugno del premio di poesia intercontinentale “Le nove muse” a Mestre. Aissatou Kofache ha declamato la poesia “Nel profondo dei cuori” tra applausi di tutti i presenti in sala consiliare.