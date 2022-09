Induno Olona piange Christian. Il sindaco Cavallin: “Ora sarà insieme a Karim”

«Fino alla fine, con papà Lorenzo, abbiamo sperato in un miracolo che non c’è stato. Ora Christian sarà con Karim, e si saranno riabbracciati. Voglio pensarli così». Sono queste le parole del sindaco di Induno Olona Marco Cavallin, alla notizia della morte di Christian Maccarrone, il ragazzo di 14 anni deceduto ieri sera dopo 5 giorni di ricovero nell’ospedale di Lugano.

Troppo gravi le ferite riportate nella caduta durante la gita in montagna: la tragedia è avvenuta domenica 4 settembre, in territorio svizzero di Ghirone nel comune di Blenio; Karim mentre camminava sul sentiero è caduto per circa cento metri ed ha travolto Christian, terminando la caduta nel torrente sottostante. Karim è morto sul colpo mentre il 14 enne di Induno insieme ad un coetaneo, cittadino svizzero, che ha cercato di soccorrerli, sono precipitati lungo il dirupo restando gravemente feriti. Il ragazzo residente del Mendrisiotto è ancora ricoverato.

La notizia della morte di Christian è arrivata proprio nel giorno dei funerali di Karim.Alla cerimonia funebre, che ha riunito due comunità religiose, quella musulmana e quella cristiana, hanno partecipato sia il sindaco di Bisuschio, paese in cui viveva Karim, sia il primo cittadino di Induno Olona, che aveva invitato a pregare anche per Christian.

«Io e il papà di Christian ci conosciamo sin da quando eravamo ragazzi – dice Cavallin – Frequentavamo insieme l’oratorio. Poi quando si è sposato si è trasferito a Bisuschio. Erano tornati a vivere a Induno soltanto da un anno; di fatto i ragazzi erano rimasti legati alla comunità di Bisuschio. Ora proprio con il sindaco Resteghini stiamo pensando di organizzare un momento per esprimere la nostra vicinanza alla famiglia. Avevamo già cercato il modo di offrire assistenza psicologica agli amici di Karim, per cercare di metabolizzare il lutto. Ora faremo il possibile per offrire il conforto a chi resta».