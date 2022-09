Tragedia di Blenio: Bisuschio in lutto per la scomparsa del giovane Karim

Aveva appena terminato le scuole medie e stava per cominciare una nuova esperienza in un centro di formazione professionale: l’idea di entrare in contatto col mondo del lavoro dopo aver maturato un’esperienza formativa che gli permettesse di maturare esperienze, per farsi trovare pronto.

Ma Karim Damir Larbi, 14 anni compiuti a gennaio, di Bisuschio, è rimasto vittima di una tragedia sui monti del Canton Ticino a Blenio mentre stava scendendo per rientrare dall’escursione che dal Varesotto l’aveva portato assieme a tanti amici sulle alpi svizzere per qualche giorno di svago prima dell’inizio delle lezioni: 20 adolescenti accompagnati da alcuni adulti di una polisportiva.

Karim è morto sul colpo e i soccorritori della Rega e del soccorso alpino svizzero non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso del ragazzo: troppi quei cento e passa metri di caduta dai dislivelli severi che stanno sotto a Capanna Scaletta (nella foto, Wikipedia), 2200 metri, tanto che nella caduta è stato travolto anche un altro ragazzo della comitiva, 14 anni, di Induno Olona, finito in ospedale grave a Lugano assieme a un 13enne svizzero del posto che ha assistito alla scena e si è mosso per dare una mano, finito anch’egli nel dirupo.

I carabinieri di Arcisate nella serata di ieri hanno avuto il triste compito di avvertire i parenti di Karim, che subito si sono messi in viaggio per il riconoscimento della salma. Il sindaco di Bisuschio Giovanni Resteghini conosceva Karim e ha speso parole di profondo dolore, anche in rappresentanza della comunità, per questo ragazzo studioso, volenteroso e che si interessava del suo paese tanto da aver partecipato al consiglio comunale dei ragazzi, qualche anno fa.

All’imbocco della valle un’altra comunità è stata colpita dalla tragedia di Blenio, ed è quella di Induno dove un altro ragazzo della comitiva, 15 anni fra qualche giorno, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Lugano: anche in questo caso l’amministrazione è al fianco della famiglia e il sindaco Marco Cavallin ha fatto sapere di essere in comunicazione tramite i carabinieri con le autorità svizzere per seguire l’evolversi della situazione.