Martedì a Bisuschio i funerali di Christian Maccarrone

Rosario lunedì sera alle 20.30 e domani l’ultimo saluto. I funerali di Christian Maccarrone, 15 anni il prossimo 24 settembre, si terranno domani, martedì 13 settembre alle 14.30. Entrambi i momenti avverranno a Bisuschio dove il giovanissimo viveva fino a poco tempo fa prima di trasferirsi a Induno Olona.

Sarà un momento particolarmente partecipato che precederà la tumulazione del feretro nel cimitero del paesino sempre in Valceresio, dove alla fine Christian si allenava a calcio e dove abitava anche l’amico del cuore, Karim Damir, la prima delle vittime dell’incidente di Blenio di domenica 4 settembre.

Rimangono gravi le condizioni del terzo ragazzino coinvolto nella caduta, il tredicenne di Mendrisio finito nel burrone con l’intento di aiutare i due quasi coetanei caduti. In una lettera aperta i genitori di Christian hanno ringraziato i sanitari di Lugano per quanto fatto per loro figlio nei cinque giorni del ricovero che hanno preceduto il decesso.