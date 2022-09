Per la tragedia di Blenio la magistratura svizzera apre un’inchiesta

Indagini e preghiere. Responsabilità da accertare e speranza per chi ancora lotta fra la vita e la morte in ospedale a Lugano. La tragedia di Blenio dove ha perso la vita il giovane Karim ha tolto il sonno alle comunità della Valceresio colpite dalla tragedia.

La famiglia del giovane chiede di sapere cosa sia accaduto allo sportivo, partito con una comitiva di amici della Virtus Bisuschio per un ritiro pre campionato (era calciatore) e più tornato a casa.

L’INCHIESTA – Per questo la notizia è che il Ministero Pubblico di Lugano ha aperto un’inchiesta sulla morte del ragazzo e sul ferimento di altri due adolescenti di 14 anni di Induno Olona e di 13 anni, di Mendrisio. A quanto emerso dai primi accertamenti, ancora in corso, della Polizia Cantonale, i primi due ragazzi erano parte di una comitiva polisportiva in trasferta. Il terzo invece, sarebbe precipitato dopo aver cercato il modo di soccorrerli, seppur non fosse parte dello stesso gruppo. Gli inquirenti stanno effettuando sopralluoghi e ascoltando tutti i testimoni, inclusi gli accompagnatori dei giovanissimi. Secondo gli esperti del Cas Ticino, il sentiero che la comitiva di circa 20 ragazzi stava percorrendo, «non era difficile ma insidioso». Ad oggi n0n risultano persone trattenute dalle autorità svizzere che stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso e hanno chiesto discrezione nella fase istruttoria.

LE PREGHIERE – A Induno Olona dove vive il ragazzo rimasto ferito nella caduta, nel frattempo, si prega. Le condizioni del ragazzino sono giudicate disperate e sta lottando fra la vita e la morte. Il sindaco Marco Cavallin è in costante contatto con la famiglia del ragazzo, che non si dà pace. «Stiamo tutti pregando, speriamo davvero che le sue condizioni migliorino. C’è enorme dispiacere per la famiglia della vittima, per il nostro compaesano e anche per la soacietà sportiva coinvolta, fatta di volontari che so essere anche loro distrutti per l’accaduto».

IL CORDOGLIO – La società sportiva, la Virtus Bisuschio nel frattempo assistita dal legale Maurizio Montalbetti di Arcisate «con grande dispiacere comunica la sospensione di tutte le attività a seguito del triste evento verificatosi durante il ritiro a Campo Blenio. Esprimiamo solidarietà alle famiglie dei ragazzi coinvolti nell’incidente e in questo triste momento riteniamo corretto in segno di rispetto prendere del tempo di riflessione per capire come continuare la nostra attività». «Ribadiamo il grande dispiacere per i tristi avvenimenti alle famiglie e prospettiamo una prosecuzione utile ai ragazzi e alle loro famiglie e alla società sportiva, nata e sostenuta da giovani che hanno a cuore l’educazione dei loro compagni attraverso lo sport», conclude la nota.

LA COMUNITA’ – Oltre alle manifestazioni di affetto per la famiglia di Karim, esternate dalle istituzioni, soprattutto dall’amministrazione comunale guidata da Giovanni Resteghini e dai tanti amici che il ragazzo aveva, è partita anche una gara di solidarietà per dare un supporto economico alla famiglia in questo momento difficilissimo. La “Apd ceresium bisustum“, una società sportiva della Valceresio ha lanciato una raccolta fondi proprio a sostegno della famiglia di Karim. La raccolta fondi aperta oggi, dicono dalla società, riguarda in prima batuta i dirigenti e le famiglie degli iscritti, ma può venir estesa a chi volesse contribuire.