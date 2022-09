Tragedia in montagna in Svizzera: muore un 14enne di Bisuschio, gravissimi due coetanei di Induno Olona e Mendrisio

Un ragazzo di 14 anni deceduto (residente nel Comune di Bisuschio) e due coetanei con ferite gravissime in ospedale: uno di Induno Olona ed un secondo residente nel Medrisiotto. È questo il grave bilancio dell’incidente montano avvenuto poco prima delle 12 di oggi, domenica 4 settembre, in territorio svizzero di Ghirone nel comune di Blenio, del quale sono state diffuse alcune prime informazioni attraverso una nota della polizia cantonale svizzera.

Stando a questa prima ricostruzione, un 14enne cittadino italiano residente in provincia di Varese stava effettuando un’escursione in zona Capanna Scaletta (2.205 metri d’altezza) in compagnia di una comitiva. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire il giovane mentre camminava sul sentiero è caduto per circa 100 metri e nel cadere ha travolto un altro giovane 14enne membro dello stesso gruppo, cittadino italiano pure residente in provincia Varese, terminando la caduta nel torrente sottostante.

Un 14enne, cittadino svizzero, non facente parte della comitiva e presente in zona, domiciliato nel Mendrisiotto ha cercato di soccorrere i due ragazzi ed è precipitato pure lui. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale sono intervenuti i soccorritori della Rega e del SAS, che non hanno potuto che costare la morte del 14enne caduto per primo, gli altri due giovani sono stati trasportati in elicottero all’ospedale. A detta dei medici, hanno riportato ferite gravi e sono in pericolo di vita. Al fine di prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.

L’intervento di soccorso è stato effettuato dal soccorso alpino svizzero Rega, gli operatori sono intervenuti con due elicotteri: il primo decollato dalla base di Locarno e un secondo da Erstfeld nel canton Uri con a bordo, oltre al personale medico, anche un alpinista specializzato.

Un intervento reso difficile in un primo momento dalla presenza del cavo di una teleferica usata per il trasporto materiali. Quando i soccorritori sono riusciti ad atterrare hanno però constatato il decesso del 14enne. Gli altri due, entrambi con ferite gravissime, sono stati trasportati in pericolo di vita all’ospedale di Lugano.

L’elicottero ha poi fatto ritorno sul luogo dell’incidente per trasportare il care Team, un gruppo di specialisti che prestano assistenza psicologica a chi era presente sul posto ed ha assistito o è rimasto coinvolto dalla tragedia.