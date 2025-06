A Bisuschio un monumento dedicato ai donatori di sangue

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, è stato posizionato a Bisuschio, lungo la ex Strada Statale 344, un monumento dedicato a tutti i donatori di sangue. L’opera trova posto nella rotonda da cui si prosegue poi in direzione Cuasso, Arcisate, Induno, Besano, Porto Ceresio e Brusimpiano, in un punto centrale per tutta la Valceresio.

Il monumento sorge dove prima si trovavano un ciliegio ornamentale e una siepe, rimossi e ripiantumati, per lasciare spazio all’installazione. La nuova sistemazione prevede un prato verde all’inglese che, compatibilmente con le condizioni meteo, costituirà una cornice naturale all’opera.

L’idea di un monumento ai donatori risale a circa vent’anni fa, ma all’epoca non fu possibile realizzarla per via di impedimenti legati alla viabilità. Oggi, grazie all’impulso del nuovo sindaco di Bisuschio, Michele Ruggiero, il progetto è stato riproposto e realizzato.

Fondamentale è stato anche il contributo della nuova presidente di AVIS Valceresio, la dottoressa Teodora Maria Gandini, e dello storico direttore sanitario dottor Silvano Pisani – originario di Bisuschio ed ex sindaco del paese – che hanno sostenuto con convinzione la realizzazione dell’opera. L’opera è stata in parte finanziata dal Rotary Club Varese-Ceresio.

Il monumento è stato realizzato dall’artista varesino Andrea Albanese, che ha voluto rappresentare due mani che emergono dalla terra – simbolo di forza e umanità – nell’atto di proteggere e custodire una goccia di sangue, elemento centrale e prezioso. La goccia, realizzata in materiale ferroso verniciato di rosso a polvere, rappresenta sia l’atto del donare che quello del ricevere. Le mani sono in acciaio corten, materiale che richiama la resistenza e la memoria.

Si tratta di un’opera dal forte valore simbolico ed emotivo, che vuole essere un grazie permanente a chi ogni giorno, con un semplice gesto, contribuisce a salvare vite.

Alla manifestazione del 14 giugno scorso hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali, a testimonianza dell’importanza dell’evento. In particolare, sono intervenuti il Giacomo Cosentino, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, Emanuele Monti, presidente della Commissione “Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia” e membro della Commissione Sanità, insieme ai consiglieri regionali Giuseppe Licata e Romana Dell’Erba.

Presenti anche tutti i sindaci della Valle, che con la loro partecipazione hanno voluto sottolineare il valore dell’iniziativa per il territorio. Tra gli ospiti, anche Sonia Marantelli, vicepresidente vicario di Avis Provinciale e consigliera in Avis Regionale e Nazionale.

Numerose le associazioni rappresentate e straordinaria la partecipazione dei donatori della Valceresio, intervenuti in gran numero.