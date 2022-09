Insulti razzisti e saluti fascisti: Daspo a due tifosi 

Prima il saluto romano durante gli inni di Italia-Inghilterra di un primo tifoso. Poi all’uscita del Meazza un ultras milanista ubriaco ha apostrofato con epiteti razzisti un giornalista di Napoli24 che stava effettuando un collegamento in diretta alla fine della partita.

Risultato: due Daspo spiccati dal questore di Milano e che hanno colpito le due persone. Non potrà più entrare allo stadio il tifoso milanista che ieri sera, mentre risuonavano gli inni nazionali prima della partita Italia-Inghilterra a San Siro ha fatto il saluto romano.

E lo steso vale per il secondo personaggio, cui è seguita anche una denuncia: il 45enne non potrà mettere piede in uno stadio per i prossimi 5 anni per aver pesantemente offeso il cronista di ‘Calcio Napoli 24 Tv’ Marco Lombardi (nella foto) che intervistava i tifosi in uscita da San Siro. L’uomo è stato denunciato per violenza privata aggravata dalla discriminazione razziale, etnica o religiosa.