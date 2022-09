Musica con i più piccoli a Caldana

Un’ora di musica e di spettacolo, con personaggi di importanza internazionale, per iniziare il nuovo anno scolastico con una nuova carica in più Un’ altro avvenimento di particolare eccezionalità va in scena nell’ambito della rassegna MusiCuvia 2.0, e si terrà Sabato 24 settembre 2022 alle ore 18 presso il Teatro Soms di Caldana fraz. di Cocquio-Trevisago. Interpreti i 40 coristi del Junior Coro Valcuvia, Piccolo Coro Valcuvia e Baby Coro Valcuvia, diretti da Margherita Gianola: uno spettacolo interessante e gradevole che si concretizzerà solo grazie ad una dinamica partecipazione del pubblico. L’eccezionalità di questo evento è dovuto alla presenza di Sabrina Simoni, cofondatrice nel 2011, assieme al marito musicista Siro Merlo, dell’Associazione Forme Sonore Aps, grande artista e didatta, e conosciuta a livello internazionale anche per essere la direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano, il coro del celeberrimo “Zecchino d’Oro”.

Lo staff di MusiCuvia 2.0, e i suoi sostenitori: l’Associazione Momenti Musicali, la Fondazione Comunitaria del Varesotto e i cinque comuni che la sostengono (Azzio, Casalzuigno, Cuveglio, Cuvio e Orino) con il contributo tecnico del Associazione Culturale Valcuvia sono riusciti, nella scorsa primavera, a portare in valle la notissima musicista che coadiuvata dal marito, ha tenuto un interessantissimo stage ai ragazzi dei cori valcuviani, intitolato “Ri-cantiamo? Pronti …Via! – Educare al coro e con il coro”, comprendente sessioni di coralità, ma anche un atelier ideato da Forme Sonore e dedicato ai piccoli della scuola dell’infanzia e ai loro genitori, nell’ambito della “Musica Giocata” – una metodologia in sintonia con l’età evolutiva fatta di suono, musica e sensorialità,– nonché una tavola rotonda sul tema “Coralità, musica e teatralità vissute come esperienza quotidiana” cui hanno partecipato un numeroso pubblico fra cui professionisti in ambito musicale, teatrale, scolastico e psicologico oltre alle autorità cittadine.

Nell’appuntamento del prossimo week-end i coristi metteranno in pratica ciò che i due musicisti hanno condiviso con loro durante lo stage: non sarà quindi una semplice esibizione, ma quasi una lezione-concerto, durante la quale il pubblico non avrà il solo compito di assistere ma sarà attivamente coinvolto nella manifestazione. Un’ora di musica e di spettacolo, in un contesto giocoso e allegro, nella consapevolezza che il bello passa attraverso l’esperienza e lo studio: nulla avviene per caso. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Per informazioni: 347 149 35 82