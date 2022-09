Una nuova palestra aziendale per la Elmec Informatica di Brunello

Elmec Informatica aggiunge un nuovo tassello al proprio Campus Tecnologico di Brunello grazie alla realizzazione della nuova palestra aziendale. Una “casa dello sport” in cui tutti i dipendenti potranno accedere gratuitamente per allenarsi sia a corpo libero, che su macchinari di ultima generazione e dove, grazie ai nuovi spogliatoi, anche chi desidera raggiungere l’azienda in bicicletta o vuole uscire a correre la sera, potrà cambiarsi con il massimo del comfort e della flessibilità.

Lo sport è un elemento importante per Elmec, lo dimostra il gruppo volontario di appassionati “Elmec4Sport” già attivo da diversi anni e che raccoglie centinaia di dipendenti che partecipano insieme a gare podistiche, maratone o ai tornei interni di pallavolo, basket o padel organizzati dalla stessa Elmec.

L’attenzione al benessere dei dipendenti è da sempre il focus principale di tutte le azioni legate al welfare aziendale che Elmec mette in campo e tra le più recenti, c’è sicuramente il nuovo Bistrot Elmec. Un ristorante innovativo dove poter pranzare con i colleghi e che segue l’approccio “Zero Sprechi”: menu sostenibile, ingredienti italiani e Smart Fridge per la redistribuzione in tutta sicurezza delle portate avanzate.

«La creazione della nuova palestra aziendale è un altro esempio di come, per noi di Elmec, sia importante andare incontro alle esigenze dei nostri dipendenti e fornire loro un ambiente che possa conciliare al meglio la vita lavorativa con quella privata – afferma Rinaldo Ballerio, Presidente di Elmec Informatica –. Facciamo del connubio sport-tecnologia uno dei nostri punti di forza e per questo promuoviamo l’attività sportiva, la buona alimentazione e ricerchiamo soluzioni tecnologiche che possano mettere in pratica facilmente tutte le nostre iniziative».

La caratteristica principale di questo nuovo ambiente è rappresentata dall’applicazione “Mywellness” di Technogym – azienda italiana leader mondiale nella produzione di attrezzi per lo sport e il tempo libero – che consente a tutti i dipendenti di usufruire dell’intero parco macchine. «Tutti gli attrezzi presenti nella palestra aziendale funzionano tramite badge – racconta Sergio Bosetti, Facility Manager di Elmec Informatica -. Una volta creata la propria scheda, volendo anche con l’aiuto del Personal Trainer messo a disposizione da Elmec, si può dare inizio alla sessione di esercizi passando il proprio badge sul lettore ottico del macchinario, che mostrerà a sua volta, un video con i movimenti corretti da svolgere. Ci si può allenare indipendentemente dal proprio livello fisico e secondo i proprio obiettivi sportivi, questo perché la struttura è adatta a tutti, sia neofiti, che agonisti».

Il software “Mywellness” non si limita a funzionare solo all’interno della sala attrezzi: l’applicazione può essere sfruttata dai dipendenti anche al di fuori del Campus per monitorare la proprie performance durante l’attività sportiva in outdoor. Per i più competitivi, è anche possibile comparare la propria prestazione con quella dei colleghi e dare vita a divertenti challenge aziendali. Tutte attività che hanno lo scopo di promuovere il networking interno e diffondere una cultura dello sport positiva e salutare.

La palestra è accessibile solo ed esclusivamente dai dipendenti di Elmec Informatica che potranno usufruire della struttura dalle 6.30 del mattino, fino alle 21.00. Nel corso del mese di settembre prenderanno il via anche i corsi di fitness tenuti da personal trainer certificati così da completare l’intera proposta di allenamento offerta dall’azienda di Brunello.